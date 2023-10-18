"Немає смаку геть": фото блогерки Верби з "двійником Стерненка" обговорюють в мережі

Блогерка не розповідає, ким є її майбутній чоловік, але світлинами в соцмережі ділиться

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба, яка під час війни купила машину за 9 млн грн, показала в Instagram свого нареченого. Хлопець нещодавно зробив пропозицію дівчині, та відповіла "так".

В мережі українці неоднозначно реагують на світлину Верби з коханим. У Twitter користувачка @lisa_kirj звернула увагу на свіжий знімок зі сторінки блогерки.

Так, в дописі іронізують над тим, що дівчина вдягнена в шубу і люксові прикраси, тоді як хлопець носить балоновий жилет і "спортивки". В коментарях обговорюють пару Юлії Верби з нареченим. Хтось вважає, що дівчина не має смаку, інші називають блогерку симпатичною. Найбільше жартів стосуються схожості хлопця з активістом Сергієм Стерненком.

Ось, що пишуть українці під знімком Юлі Верби з бойфрендом:

"Немає смаку геть";

"Та Юля симпатична дівчина, дурненька, але явно не потвора",

"Та це ж блін реально Стерненко!!!",

"Блін, я певне не шарю, але мені що ці дорогущі сумки з золотою фурнітурою, що базарний треш виглядають однаково".

Раніше "Телеграф" повідомляв, як стендапер Антон Тимошенко "розніс" ображену Вербу за "тихі" донати для ЗСУ. Разом із Сергієм Притулою він розкритикував блогерів, які під час війни хизуються розкішшю, а про допомогу армії мовчать.