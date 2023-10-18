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"Немає смаку геть": фото блогерки Верби з "двійником Стерненка" обговорюють в мережі

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Юля Верба заручена Новина оновлена 18 жовтня 2023, 14:20
Юля Верба заручена. Фото instagram.com/verbaaa.verbaaa

Блогерка не розповідає, ким є її майбутній чоловік, але світлинами в соцмережі ділиться

Українська блогерка-мільйонниця Юлія Верба, яка під час війни купила машину за 9 млн грн, показала в Instagram свого нареченого. Хлопець нещодавно зробив пропозицію дівчині, та відповіла "так".

В мережі українці неоднозначно реагують на світлину Верби з коханим. У Twitter користувачка @lisa_kirj звернула увагу на свіжий знімок зі сторінки блогерки.

Так, в дописі іронізують над тим, що дівчина вдягнена в шубу і люксові прикраси, тоді як хлопець носить балоновий жилет і "спортивки". В коментарях обговорюють пару Юлії Верби з нареченим. Хтось вважає, що дівчина не має смаку, інші називають блогерку симпатичною. Найбільше жартів стосуються схожості хлопця з активістом Сергієм Стерненком.

Юля Верба з нареченим, обговорення мережі

Ось, що пишуть українці під знімком Юлі Верби з бойфрендом:

  • "Немає смаку геть";
  • "Та Юля симпатична дівчина, дурненька, але явно не потвора",
  • "Та це ж блін реально Стерненко!!!",
  • "Блін, я певне не шарю, але мені що ці дорогущі сумки з золотою фурнітурою, що базарний треш виглядають однаково".
Юля Верба з нареченим, обговорення мережі
Юля Верба з нареченим, обговорення мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як стендапер Антон Тимошенко "розніс" ображену Вербу за "тихі" донати для ЗСУ. Разом із Сергієм Притулою він розкритикував блогерів, які під час війни хизуються розкішшю, а про допомогу армії мовчать.

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#Юля Верба