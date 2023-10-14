Київська блогер оскандалилася з покатушками по зустрічній у комендантську годину: покарання вразило

За порушення правил дорожнього руху в комендантську годину дівчата отримали 510 гривень штрафу

У Києві оштрафували дівчину, яка після відпочинку у скандальному столичному клубі Boho каталася містом із подругою під час комендантської години та грубо порушувала правила дорожнього руху.

Як інформує пресслужба столичної поліції, подруга дівчини поширила в мережі відеозапис, на якому видно, як вони їздять містом після опівночі, після чого його швидко ідентифікували і знайшли.

"Як з’ясувалося, після закриття одного із закладів о 23:00 у Печерському районі міста, відвідувачка попросила подругу відвезти її додому. Далі вони їздили містом уночі, порушуючи ПДР. Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу порушниці і сьогодні, 14 жовтня, опитали її", — йдеться у повідомленні.

Проти дівчини склали адміністративний протокол та оштрафували лише на 510 гривень.

При цьому подруга порушниці вже записала відеозвернення та відреагувала на скандал, який почав розгорятися в мережі. За її словами, вона з подругою вчинили так нібито тому, що центр було перекрито, через що вони не могли потрапити додому. При цьому вона заперечує повідомлення в мережі про те, що вона якимось чином змогла отримати спецперепустку.

Варто зазначити, що дівчина має у своєму Instagram понад 75 тисяч підписників

Як повідомлялося раніше, попри всі скандали з пропусками і порушеннями комендантської години, скасовувати її все ж таки не планують. Так глава МВС повідомив, що це потрібно для підтримки дисципліни та профілактики злочинності.