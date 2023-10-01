"Країна кривих дзеркал": у Києві знайшли клуб-"неведимку", який працює в комендантську годину, українці розлючені

Порушення відбуваються вже протягом кількох місяців

В Україні вкотре спалахнув скандал навколо комендантської години. Один із закладів у центрі столиці порушує його, а поліцейські нібито заплющують на це очі.

Про це повідомив відомий український журналіст Михайло Ткач. Йдеться про заклад Boho club. За його даними, порушення відбуваються вже протягом кількох місяців.

"Ми сьогодні вирішили приїхати перевірити. Сюди постійно приїжджають таксі — привозять та відвозять відвідувачів. На запитання ось у чому: вже два екіпажі поліції відмовилися перевіряти це місце. 20 людей стояло біля входу до клубу вже після настання комендантської години, а поліцейські відмовилися перевіряти" , — каже Ткач і додає, що поліція так і не встановила факт роботи закладу "Кажуть, інші важливі виклики та багато роботи загалом".

У коментарях під постом журналіста спалахнув справжній скандал. Люди почали висловлювати своє обурення з приводу роботи закладу та роботи правоохоронних органів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до скандалу з перепусткою потрапила дружина Віктора Павлика, яка похвалилася, що документ їй подарував чоловік. Український співак поспішив виправдатися за нібито невдалий жарт дружини та пояснив, де взяв перепустку.