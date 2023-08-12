"Закриватися за годину до комендантської години — це жестяк!": Ектор Хіменес-Браво обурив українців петицією (фото)

Суддя "МастерШефу" за те, щоб змінити часові обмеження роботи закладів громадського харчування в Києві

Відомий український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво запропонував українцям підписати петицію, в якій говориться про зміну часових обмежень роботи закладів громадського харчування в Києві. Тобто, суддя проєкту "МастерШеф" виступив за те, щоб працівники громадського харчування працювали до 23:00, в той час, як комендантська година починає діяти з 24:00. Наразі ресторанний бізнес у столиці працює до 22:00.

В петиції, посилання якої Ектор Хіменес-Браво дав на своїй сторінці в Інстаграмі, автор Микола Степанович Бляшин аргументує продовження роботи кафе та ресторанів тим, що це сприятиме поліпшенню загальної економічної ситуації в місті, створенню додаткових робочих місць і збереження існуючих робочих місць, збільшенню податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

Втім, українці в коментарях до посту шеф-кухаря написали, що категорично проти цього, особливо під час війни.

Києву НЕ пора працювати, пишуть українці в мережі

Однією з причин непогодження з пропозицією є те, що не всі працівники закладів громадського харчування в Києві мають змогу швидко потрапити додому. Вже й не говориться про те, що після роботи більшості приходиться затримуватись, щоб підготовити робочі місця для наступної зміни.

Петицію, яка була опублікована на сайті Київської міської ради 30 червня, підписали менше половини людей

Також в мережі зазначили, що не всі керівники закладів готові оплачувати таксі для своїх підлеглих. Та й не всі водії готові кататись містом за годину до комендантської години. Аргументи, наведені в петиції, нікого не мотивують. Тим більш, що в цю годину може бути повітряна тривога.

Крім того, Ектор Хіменес-Браво навів приклади роботи бізнесу в Одесі, Львові та Дніпрі. Одна з одеситок в коментарях написала, що такий графік роботи в місті її не влаштовує, оскільки, за її досвідом, дуже важко все встигати. Наприклад з прибиранням.

Нагадаємо, що у червні журналісти вирішили перевірити київські ресторани та з’ясували, що вони не лише працюють у комендантську годину, а ще й приймають відвідувачів ночами. Серед них були і чиновники.