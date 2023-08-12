"Закриватися за годину до комендантської години — це жестяк!": Ектор Хіменес-Браво обурив українців петицією (фото)
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Суддя "МастерШефу" за те, щоб змінити часові обмеження роботи закладів громадського харчування в Києві
Відомий український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво запропонував українцям підписати петицію, в якій говориться про зміну часових обмежень роботи закладів громадського харчування в Києві. Тобто, суддя проєкту "МастерШеф" виступив за те, щоб працівники громадського харчування працювали до 23:00, в той час, як комендантська година починає діяти з 24:00. Наразі ресторанний бізнес у столиці працює до 22:00.
В петиції, посилання якої Ектор Хіменес-Браво дав на своїй сторінці в Інстаграмі, автор Микола Степанович Бляшин аргументує продовження роботи кафе та ресторанів тим, що це сприятиме поліпшенню загальної економічної ситуації в місті, створенню додаткових робочих місць і збереження існуючих робочих місць, збільшенню податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.
Втім, українці в коментарях до посту шеф-кухаря написали, що категорично проти цього, особливо під час війни.
Однією з причин непогодження з пропозицією є те, що не всі працівники закладів громадського харчування в Києві мають змогу швидко потрапити додому. Вже й не говориться про те, що після роботи більшості приходиться затримуватись, щоб підготовити робочі місця для наступної зміни.
Також в мережі зазначили, що не всі керівники закладів готові оплачувати таксі для своїх підлеглих. Та й не всі водії готові кататись містом за годину до комендантської години. Аргументи, наведені в петиції, нікого не мотивують. Тим більш, що в цю годину може бути повітряна тривога.
Крім того, Ектор Хіменес-Браво навів приклади роботи бізнесу в Одесі, Львові та Дніпрі. Одна з одеситок в коментарях написала, що такий графік роботи в місті її не влаштовує, оскільки, за її досвідом, дуже важко все встигати. Наприклад з прибиранням.
Нагадаємо, що у червні журналісти вирішили перевірити київські ресторани та з’ясували, що вони не лише працюють у комендантську годину, а ще й приймають відвідувачів ночами. Серед них були і чиновники.