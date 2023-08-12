"Закрываться за час до комендантского часа – это жестяк!": Эктор Хименес-Браво возмутил украинцев петицией (фото)

Судья "МастерШефа" за то, чтобы изменить временные ограничения работы общепита в Киеве

Известный украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво предложил украинцам подписать петицию, в которой говорится об изменении временных ограничений работы общепита в Киеве. То есть, судья проекта "МастерШеф" выступил за то, чтобы работники общественного питания работали до 23:00, в то время как комендантский час начинает действовать с 24:00. В настоящее время ресторанный бизнес в столице работает до 22:00.

В петиции, ссылку которой Эктор Хименес-Браво дал на своей странице в Инстаграме, автор Николай Степанович Бляшин аргументирует продолжение работы кафе и ресторанов тем, что это будет способствовать улучшению общей экономической ситуации в городе, созданию дополнительных рабочих мест и сохранению существующих рабочих мест, увеличению налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней.

Впрочем, украинцы в комментариях к посту шеф-повара написали, что категорически против этого, особенно во время войны.

Киеву НЕ пора работать, пишут украинцы в сети

Одной из причин несогласия с предложением является то, что не все работники общепита в Киеве могут быстро попасть домой. Уже не говорится о том, что после работы большинству приходится задерживаться, чтобы подготовить рабочие места для следующей смены.

Петицию, опубликованную на сайте Киевского городского совета 30 июня, подписали менее половины человек

Также в сети отметили, что не все руководители заведений готовы оплачивать такси своим подчиненным. Да и не все водители готовы кататься по городу за час до комендантского часа. Аргументы, перечисленные в петиции, никого не мотивируют. Тем более что в это время может быть воздушная тревога.

Кроме того, Эктор Хименес Браво привел примеры работы бизнеса в Одессе, Львове и Днепре. Одна из одесситок в комментариях написала, что такой график работы в городе ее не устраивает, поскольку, по ее опыту, очень трудно все успевать. К примеру, с уборкой.

Напомним, что в июне журналисты решили проверить киевские рестораны и выяснили, что они не только работают в комендантский час, но и принимают посетителей по ночам. В их числе были и чиновники.