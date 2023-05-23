Планируется ли отмена комендантского часа в Киеве: в КГГА дали ответ

Пересматривать длительность комендантского часа пока не планируют

Несмотря на то, что Киев был исключен из списка территорий, где возможно ведение боевых действий, комендантский час там отменять пока не будут.

Об этом рассказал "Телеграфу" первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

По его словам, комендантский час в столице действует с полуночи до 5 часов утра и пересматривать эти ограничения не планируется.

"Мне кажется, все, кто хочет сделать свои дела, имеет больше, чем достаточно времени для этого", — сказал Поворозник.

Чиновник отметил, что в случае наличия каких-то неотложных или аварийных ситуаций некоторые граждане, включая представителей полиции, врачей и спасателей, могут получить специальные пропуска.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": "Кто хочет сделать свои дела — есть время днем": Николай Поворозник о ночных спецпропусках и сокращении комендантского часа

Как сообщалось ранее, на днях на всю Украину прогремел скандал с участием певца Виктора Павлика, который прокатил жену по закрытому Южному мосту используя специальный пропуск.

Несмотря на то, что он извинился за свой поступок, полиция все же провела с ним разъяснительную беседу, а спецпропуск изъяла.