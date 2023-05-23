Чи планується скасування комендантської години у Києві: у КМДА дали відповідь

Переглядати тривалість комендантської години поки не планують

Попри те, що Київ був виключений зі списку територій, де можливе ведення бойових дій, комендантську годину там скасовувати поки не будуть.

Про це розповів "Телеграфу" перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

За його словами, комендантська година у столиці діє з півночі до 5 години ранку і переглядати ці обмеження не планується.

"Мені здається, всі, хто хоче зробити свої справи, має більше, ніж достатньо часу для цього", — сказав Поворозник.

Чиновник зазначив, що у разі наявності якихось невідкладних чи аварійних ситуацій деякі громадяни, включаючи представників поліції, лікарів та рятувальників, можуть отримати спеціальні перепустки.

Більше по темі читайте у матеріалі "Телеграф": "Хто хоче зробити свої справи — є час удень": Микола Поворозник про нічні спецперепустки та скорочення комендантської години

Як повідомлялося раніше, днями на всю Україну прогримів скандал за участю співака Віктора Павлика, який прокотив дружину закритим Південним мостом, використовуючи спеціальну перепустку.

Попри те, що він вибачився за свій вчинок, поліція все ж таки провела з ним роз’яснювальну бесіду, а спецперепустку вилучила.