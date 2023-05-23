"Хто хоче зробити свої справи - має час удень": Микола Поворозник про нічні спецперепустки та зменшення комендантської години

Ситуація з перепустками контрольована: вони є номерними, і їх легко відстежити

Після резонансної історії довкола співака Віктора Павліка, який вибив для дружини дозвіл на проїзд через закритий для пересічних громадян міст у Києві, в публічній площині знову актуалізувалося питання "кумівства" і кулуарних "вирішень питань".

Нагадаємо, що дружина Віктора Павліка, українська блогерка Катерина Реп’яхова опублікувала в Instagram відео, як вона зі своїм чоловіком їде Південним мостом у столиці, проїзд яким дозволено лише для спецтранспорту. При цьому на запису також видно, як Павлік дістає спеціальну перепустку та каже, що це подарунок для дружини.

Пізніше Павлік попросив вибачення і повідомив, що шкодує за цю подію, назвавши її "невдалим жартом" дружини. Втім, коли ситуація набула розголосу, з артистом поспілкувалися поліцейські, а перепустку вилучили.

"Телеграф" запитав у першого заступника голови Київської міської держадміністрації Миколи Поворозника, хто і кому видає спецперепустки, як реально проконтролювати їхню видачу та чи планують взагалі скасувати в столиці такі спеціальні дозволи на рух у нічний час.

— Що у Києві відбувається зі спецперепустками з огляду на нещодавній гучний випадок з дружиною співака Віктора Павліка?

— Зараз ситуація з перепустками контрольована: вони є номерними, і їх легко відстежити, через які руки й до кого вони дійшли. Тому, тут виключно робота поліції в частині того, щоб перевіряти правомірність видачі цих перепусток. Більше нічого.

Спецперепустка дає право пересуватися під час комендантської години і більше жодних переваг не дає. Коли вночі патруль зупиняє машину, правоохоронці перевіряють, на якій підставі у водія є ця перепустка. Це робота і поліцейських, і військових на блокпостах, тобто тих, хто на сьогодні контролює ситуацію в місті. Там нема нічого складного в плані контролю щодо походження спеціального дозволу.

— Скільки загалом цих спецперепусток видали у Києві станом на травень місяць?

— Їх видано багато, але точну кількість я не можу розголошувати з огляду на вимоги безпеки. Дозволів чимало, тому що служб, які користуються ними і повинні виконувати свою роботу, досить багато. Це і військові, і поліція, і співробітники ДСНС, і медики, і велика кількість працівників житлово-комунального сектору, які повинні реагувати на виклики, у тому числі й уночі.

У нас є звернення також і від волонтерів, які повертаються вночі звідкись у волонтерських справах чи терміново їдуть кудись з міста вночі.

— Чи захищені ці спецперепустки якимись елементами захисту, щоб унеможливити використання ксерокопій чи роздруківок з комп'ютера?

— Такі елементи захисту впроваджені на перепустках. На них є голограма, всі вони номерні. Тому можна відстежити, кому і через кого такий спецдозвіл видано. Їх друкує і видає військова комендатура або Центральне управління військової служби правопорядку по місту Києву та Київській області. Здебільшого вони роздають їх самі. Частину видає Київська міська військова адміністрація, а частину — Київська обласна військова адміністрація.

— Ще у січні 2023 року уряд офіційно виключив Київ з переліку територій можливих бойових дій. Чи планується переглядати зменшення у столиці комендантської години з огляду на збільшення світлового дня та великої кількості заявок на спецперепустки?

— У нас комендантська година сьогодні з 00:00 до 05:00 ранку. Мені здається, всі, хто хоче зробити свої справи, має більш, аніж досить часу для цього. Хто не встигає, у даному разі можна казати про якісь аварійні чи ургентні (ті, випадки, що потребують невідкладних дій. — Авт.) речі для яких і потрібна ця спецперепустка.