"Кто хочет сделать свои дела — есть время днем": Николай Поворозник о ночных спецпропусках и сокращении комендантского часа

Ситуация с пропусками контролируемая: они номерные, и их легко отследить

После резонансной истории вокруг певца Виктора Павлика, выбившего для жены разрешение на проезд через закрытый для рядовых граждан мост в Киеве, в публичной плоскости снова актуализировался вопрос "кумовства" и кулуарных "решений вопросов".

Напомним, что супруга Виктора Павлика, украинская блоггерша Екатерина Репяхова опубликовала в Instagram видео, как она со своим мужем едет по Южному мосту в столице, проезд по которому разрешен только для спецтранспорта. При этом на записи также видно, как Павлик достает специальный пропуск и говорит, что это подарок для жены.

Позже Павлик извинился и сообщил, что жалеет из-за этого события, назвав его "неудачной шуткой" жены. Впрочем, когда ситуация получила огласку, с артистом пообщались полицейские, а пропуск изъяли.

"Телеграф" спросил первого заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Николая Поворозника, кто и кому выдает спецпропуска, как реально проконтролировать их выдачу и планируют ли вообще отменить в столице такие специальные разрешения на движение в ночное время.

— Что в Киеве происходит со спецпропусками ввиду недавнего громкого случая с женой певца Виктора Павлика?

— Сейчас ситуация с пропусками контролируемая: они номерные, и их легко отследить, через какие руки и до кого они дошли. Поэтому здесь исключительно — работа полиции в части того, чтобы проверять правомерность выдачи этих пропусков. Больше ничего.

Спецпропуск дает право передвигаться во время комендантского часа и больше никаких преимуществ не дает. Когда ночью патруль останавливает машину, правоохранители проверяют, на каком основании у водителя есть этот пропуск. Это работа и полицейских, и военных на блокпостах, то есть тех, кто сегодня контролирует ситуацию в городе. Там нет ничего сложного в плане контроля происхождения специального разрешения.

— Сколько этих спецпропусков выдали в Киеве по состоянию на май месяц?

— Их выдано много, но точное количество я не могу разглашать, учитывая требования безопасности. Разрешений немало, потому что служб, которые пользуются ими и должны выполнять свою работу, достаточно много. Это и военные, и полиция, и сотрудники ГСЧС, и медики, и большое количество работников жилищно-коммунального сектора, которые должны реагировать на вызовы, в том числе и ночью.

У нас есть обращение также и от волонтеров, которые возвращаются ночью откуда-то по волонтерским делам или срочно уезжают куда-то из города ночью.

— Защищены ли эти спецпропуска какими-либо элементами защиты, чтобы исключить использование ксерокопий или распечаток с компьютера?

— Такие элементы защиты введены на пропусках. На них есть голограмма, все они номерные. Поэтому можно отследить, кому и через кого такое спецразрешение выдано. Их печатает и издает военная комендатура или Центральное управление военной службы правопорядка по Киеву и Киевской области. В большинстве своем они раздают их сами. Часть выдает Киевская городская военная администрация, а часть Киевская областная военная администрация.

— Еще в январе 2023 года правительство официально исключило Киев из перечня территорий возможных боевых действий. Планируется ли пересматривать уменьшение в столице комендантского часа с учетом увеличения светового дня и большого количества заявок на спецпропуск?

— У нас комендантский час сегодня длится с 00:00 до 05:00 утра. Мне кажется, все, кто хочет сделать свои дела, имеет больше, чем достаточно времени для этого. Кто не успевает, в данном случае можно говорить о каких-то аварийных или ургентных (тех случаях, требующих неотложных действий. — Авт.) вещах, для которых и нужен этот спецпропуск.