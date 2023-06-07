Плевать на правила: чиновники расслабляются в ресторанах Киева во время комендантского часа (видео)

Чиновники и спортсмены посещали заведения в ночное время

В Киеве во время комендантского часа, который пока не собираются отменять, работают сразу несколько ресторанов премиум-класса, несмотря на запрет. Работа этих заведений не прекращается даже в последний месяц постоянных обстрелов столицы. Речь идет о ресторанах Биариц и Frou Frou.

Об этом сообщается в расследовании издания "Украинская правда".

В ночь с 3 на 4 июня (суббота и воскресенье) журналисты решили проверить столичные рестораны и выяснили, что они не только работают в комендантский час, а еще и принимают посетителей по ночам.

Как выяснилось, в комендантский час и воздушную тревогу одно из заведений посещал чиновник КГГА Александр Никоряк, который занимается культурным наследием в Киеве, вместе с застройщиком Артуром Мхитаряном.

Никоряк использовал кортеж Мхитаряна для передвижения по столице ночью. Он покинул ресторан в 2 часа ночи.

Помимо них в расследовании идет речь о двух спортсменов, которых также заметили у столичных ресторанов.

Также в расследовании отмечается, что ресторан Биариц запускал посетителей не с центрального входа. В то же время около 3 часов ночи к заведению подъехали правоохранители, но так как ни людей ни шума не было, потому они быстро уехали.

Затем в полночь журналисты заметили Генпрокурора Игоря Мустецу, который покидал ресторан Frou Frou.

Полное расследование было опубликовано в видеоформате, в котором детально запечатлено, как чиновники и спортсмены, нарушая правила комендантского часа, посещают популярные столичные заведения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что несмотря на запрет на выезд за границу во время войны, в элитных районах Франции и Монако заметили некоторых украинских депутатов и чиновников.