Начхати на правила: чиновники розслабляються в ресторанах Києва під час комендантської години (відео)

Чиновники та спортсмени відвідували заклади у нічний час

У Києві під час комендантської години, яку поки не збираються скасовувати, працюють відразу кілька ресторанів преміумкласу, попри заборону. Робота цих закладів не припиняється навіть в останній місяць постійних обстрілів столиці. Йдеться про ресторани Біаріц та Frou Frou.

Про це повідомляється у розслідуванні видання "Українська правда".

У ніч із 3 на 4 червня (субота та неділя) журналісти вирішили перевірити столичні ресторани та з’ясували, що вони не лише працюють у комендантську годину, а ще й приймають відвідувачів ночами.

Як з’ясувалося, у комендантську годину та повітряну тривогу один із закладів відвідував чиновник КМДА Олександр Никоряк, який займається культурною спадщиною у Києві, разом із забудовником Артуром Мхітаряном.

Нікоряк використав кортеж Мхітаряна для пересування по столиці вночі. Він залишив ресторан о 2-й годині ночі.

Крім них у розслідуванні йдеться про двох спортсменів, яких також помітили біля столичних ресторанів.

Також у розслідуванні наголошується, що ресторан Біаріц запускав відвідувачів не з центрального входу. Водночас близько 3-ї години ночі до закладу під’їхали правоохоронці, але ні людей, ні галасу не було, тому вони швидко поїхали.

Потім опівночі журналісти помітили Генпрокурора Ігоря Мустецу, який залишав ресторан Frou Frou.

Повне розслідування було опубліковано у відеоформаті, де детально відображено, як чиновники та спортсмени, порушуючи правила комендантської години, відвідують популярні столичні заклади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що попри заборону на виїзд за кордон під час війни, в елітних районах Франції та Монако помітили деяких українських депутатів та чиновників.