У Києві вводять нові перепустки для їзди в комендантську годину: коли почнуть діяти

Комендантська година у Києві триває з 00:00 до 5:00

У Києві вводяться пропуски нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години. Вони почнуть діяти із 25 вересня.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Там уточнили, що заявки на отримання перепусток можна подавати з 4 вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку.

Як пояснив начальник КМВА Сергій Попко, система перепусток має систематично оновлюватися. Це необхідно для того, щоб ними користувалися лише ті, хто належить до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

"Нагадую, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються на вимогу правоохоронців чи військових. Згідно з процедурою, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку. Жителям та гостям Києва нагадую — комендантська година є обов’язковою нормою в умовах військового стану", — зазначив він.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві було вирішено продовжити час роботи закладів громадського харчування на одну годину. Вже з 1 вересня їх буде відкрито до 23:00.