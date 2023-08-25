Допомагав військовозобов’язаним тікати з України: у Києві на гарячому спіймали голову медкомісії

Фігурантам справи загрожує до 9 років ув’язнення

У Києві розкрили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. Її організатором виявився голова військово-лікарської комісії Подільського ТЦК та СП.

Як повідомили у прес-службі Київської прокуратури, він підробляв довідки для виїзду чоловіків. Голові ВЛК уже вручили підозру.

Розслідування розпочато за статтею про підробку документів (ч. 3 ст. 332 КК України). У рамках цього ж провадження повідомили про підозру голові ще однієї ВЛК у Києві та 6 лікарям.

"Підозрюваний, діючи у змові з членами зазначеного злочинного угруповання, допомагав у виготовленні довідок про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку, що згодом стало підставою для перетину державного кордону України", — повідомили у прокуратурі.

За свої "послуги" голова ВЛК брав від 3 до 4 тисяч доларів з особи.

Загалом у розслідуванні фігурують 9 осіб, які підшукували охочих уникнути мобілізації. Також у злочинну групу входять особи, які безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів.

"Зазначені особи організовували підготовку та видачу чоловікам призовного віку документів із фальшивими діагнозами для визнання непридатними для військової служби, усуваючи їм перешкоди для перетину державного кордону України", — додали у прокуратурі.

Злочинців викрили під час підготовки пакета документів для трьох чоловіків призовного віку та отримання від них коштів.

Фігурантам справи загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади.

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