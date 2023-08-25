Помогал военнообязанным бежать из Украины: в Киеве на горячем поймали председателя медкомиссии

Фигурантам дела грозит до 9 лет тюрьмы

В Киеве раскрыли схему незаконного выезда мужчин за границу. Ее организатором оказался глава военно-врачебной комиссии Подольского ТЦК и СП.

Как сообщили в пресс-службе Киевской прокуратуры, он подделывал справки для выезда мужчин. Председателю ВЛК уже вручили подозрение.

Расследование начато по статье о подделке документов (ч. 3 ст. 332 УК Украины). В рамках этого же производства сообщили о подозрении председателю еще одной ВЛК в Киеве и 6 врачам.

"Подозреваемый, действуя в сговоре с членами указанной преступной группировки, помогал в изготовлении справок о непригодности мужчин к прохождению военной службы с последующим снятием с военного учета, что впоследствии стало основанием для пересечения государственной границы Украины", — сообщили в прокуратуре.

За свои "услуги" глава ВЛК брал 3 до 4 тысяч долларов с человека.

Всего в расследовании фигурируют 9 человек, которые подыскивали желающих избежать мобилизации. Также в преступную группу входят лица, непосредственно изготовлявшие пакет необходимых документов.

"Указанные лица организовывали подготовку и выдачу мужчинам призывного возраста документов с фальшивыми диагнозами для признания непригодными для военной службы, устраняя им препятствия для пересечения государственной границы Украины", — добавили в прокуратуре.

Преступников разоблачили при подготовке пакета документов для трех мужчин призывного возраста и получении от них денежных средств.

Фигурантам дела грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

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