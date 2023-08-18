Процесс пошел? Увольняют военкома одной из областей Украины

Информации, кто станет новым главой пока нет

Неделю назад, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны, где было принято решение об увольнении всех областных "военкомов", а 18 августа стало известно, что начальника Черкасского областного ТЦК и СП Олега Веретильника увольняют с должности.

Об этом сообщила представитель областного ТЦК и СП Алина Кривошея местному изданию "Про все".

Олег Веретильник

Стоит отметить, что 17 августа Владимир Зеленский подписал указ с рекомендациями СНБО к Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить всех областных "военкомов". Согласно этому документу и снимают с должности Веретильника.

"Сейчас акт об увольнении уже есть. Происходит процесс сдачи должности. Это предусмотрено при увольнении с любой должности. Информации, кто станет новым главой пока нет", — рассказала Кривошея.

Она добавила, что Веретильник окончательно покинет кресло руководителя Черкасского областного ТЦК и СП в течение следующей недели. При этом известно, что во время проверок в его действиях не было выявлено коррупции или других нарушений закона.

Веретильник занял должность руководителя областного "военкомата" Черкасской области в феврале прошлого года.

Напомним, Владимир Зеленский после заседания СНБО сообщил, что в общей сложности (по состоянию на 11 августа) было открыто 112 уголовных производств в отношении должностных лиц "военкоматов", объявлено 33 подозрения. При проверках ТЦК были выявлены случаи коррупции, в частности при проведении мобилизации. Вместо уволенных военкомов руководить ТЦК, по словам президента, будут воины, которые прошли фронт, но по состоянию здоровья больше не могут воевать.

Как сообщал "Телеграф", правоохранители провели обыски у руководителя Днепропетровского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). За время полномасштабной войны он успел приобрести имущества на 350 тысяч долларов США.