В Украине массово заменят военкомов: в Минобороны сказали, кого и когда назначат на их места

В ТЦК СП уже произошли определенные изменения

Треть руководящего состава всех военкоматов в Украине планируют заменить на ветеранов войны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже дал поручение, чтобы военкомов отправляли на фронт, а на их место назначали раненных военных.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк. По его словам, изменения планируют завершить до конца 2023 года.

"Очень важный вопрос и человеческий вызов: почему ТЦК (территориальные центры комплектации — ред.) возглавляют люди, которые не воевали, люди, которые не имеют опыта. Поэтому над этим вопросом мы также поработали и предложили: до конца года 30% руководящего состава должны заменить людьми, которые воевали", — рассказал Павлюк.

Он добавил, что речь идет о тех людях с боевым опытом, которые не могут продолжить службу в боевых подразделениях на фронте из-за ранений или других травм. Однако это длительный процесс, так как, во-первых, у ветеранов должно быть желание работать в военкомате, а, во-вторых, их нужно будет обучить всему. При этом, руководящие должности в ТЦК СП должны занимать "достойные люди".

По словам Павлюка, процесс уже запущен. Так, роты охраны ТЦК СП на 50–70% уже заменены военными, которые получили ранения на фронте и не могут участвовать в боевых действиях.

"Сейчас мы пришли к этапу замены руководящего состава. Попробуем. Главное — это не сорвать процесс мобилизации, потому что это основное", — подытожил замминистра обороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известного одесского военкома-миллионера отправили за решетку из-за череды громких скандалов. Кроме того, у него арестовали несколько дорогих авто и другое имущество.