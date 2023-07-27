От Audi до Porsche: у одесского военкома Борисова арестовали 6 элитных авто

Арест также был наложен на имущество, деньги и банковские счета экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП

Суд арестовал имущество семьи скандального военкома Евгения Борисова, которого на два месяца отправили за решетку. Его родственники попытались вывезти их страны Porche.

Об этом в четверг, 27 июля, сообщает Государственное бюро расследований.

"По материалам расследования ДБР суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова и членов его семьи", — говорится в сообщении.

Так, среди имущества, которое было арестовано:

земельные участки в Одесской области (общая площадь 2 га);

два дома в Одессе общей площадью более 420 кв;

домовладение в Одессе площадью 78,5 га;

две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе;

Также в этом списке находятся и автомобили:

Toyota Land Cruiser, 2023 года выпуска

Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 года выпуска

Mercedes-Benz EQV, 2022 года выпуска

Mercedes-Benz GLE 400, 2021 года

Porsche Macan GTS, 2016 года выпуска

Audi A6, 1999 года выпуска и т.д.

Также в Госбюро расследований отметили, что родственники военкома попытались вывезти имущество за границу. Автомобиль Porsche Macan GTS 2016 был остановлен при попытке пересечения границы в пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное".

Было установлено, что автомобиль зарегистрирован на невестку Евгения Борисова и проходит как вещественное доказательство по делу бывшего военкома.

Также у следствия есть основания полагать, что авто было приобретено противоправным путем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что против Евгения Борисова было возбуждено уголовное дело сразу не ряду статей по фактам незаконного обогащения. ГБР задержало бывшего военкома, а суд вынес решение поместить его под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога.