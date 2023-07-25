Показал свои "ранения": военком-миллионер оголился в суде и жаловался на здоровье (видео)

Борисов показал свои травмы прямо в зале суда

Одиозный одесский военком-миллионер Евгений Борисов, которому 25 июля избирают меру пресечения, пожаловался судьям на состояние здоровья. Дескать именно из-за него он ездил в Испанию.

Об этом сообщает "Еспресо".

Так, во время судебного заседания бывший начальник Одесского ТЦК и СП (бывш. военкомат) показал, по его словам, свои ранения. Он утверждает, что врачи рекомендовали ему реабилитацию за границей. При этом адвокаты подозреваемого утверждают, что в декабре 2022 и январе 2023 года их подзащитный находился в Испании на реабилитации.

В связи со всем вышесказанным, Борисов попросил суд не отправлять его в СИЗО.

Кроме того защита, объясняя дорогие автомобили у тещи Борисова, утверждает, что та заключила договоры займа, чтобы их приобрести и такие документы есть в НАПК.

Напомним, что в апреле 2023 года экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале сообщил, что Евгений Борисов ездит на очень дорогом авто, которое он ввез в Украину под видом гуманитарной помощи. Затем в июне "Схемы" опубликовали расследование "Батальон Испания", в котором фигурировал Борисов. В частности, выяснилось, что у его матери есть вилла стоимостью в несколько миллионов евро, а также ряд элитных авто. 23 июля президент Украины Владимир Зеленский в ходе Ставки Главнокомандующего дал поручение Залужному немедленно уволить с должности одесского военкома. 22 июля, ГБР объявило о подозрении Евгению Борисову.