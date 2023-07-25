Показав свої "поранення": військком-мільйонер оголився в суді і скаржився на здоров’я (відео)

Борисов показав свої травми прямо у залі суду

Одіозний одеський військком-мільйонер Євген Борисов, якому 25 липня обирають запобіжний захід, поскаржився суддям на стан здоров’я. Мовляв, саме через нього він їздив до Іспанії.

Про це повідомляє "Еспресо".

Так, під час судового засідання колишній начальник Одеського ТЦК та СП (колишній військкомат) показав, за його словами, свої поранення. Він стверджує, що лікарі рекомендували йому реабілітацію за кордоном. При цьому адвокати підозрюваного стверджують, що у грудні 2022 та січні 2023 року їхній підзахисний перебував в Іспанії на реабілітації.

У зв'язку з усім вищесказаним, Борисов попросив суд не відправляти його до СІЗО.

Крім того, захист, пояснюючи дорогі автомобілі у тещі Борисова, стверджує, що та уклала договори позики, щоб їх придбати і такі документи є в НАЗК.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року екснардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі повідомив, що Євген Борисов їздить на дуже дорогому авто, яке він ввіз до України під виглядом гуманітарної допомоги. Потім у червні "Схеми" опублікували розслідування "Батальйон Іспанія", в якому фігурував Борисов. Зокрема, з’ясувалося, що його мати має віллу вартістю кілька мільйонів євро, а також низку елітних авто. 23 липня президент України Володимир Зеленський у ході Ставки Головнокомандувача дав доручення Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома. 22 липня, ДБР оголосило про підозру Євгену Борисову.