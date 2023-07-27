Від Audi до Porsche: у одеського військкома Борисова заарештували 6 елітних авто

Арешт також був накладений на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП

Суд заарештував майно родини скандального ексвійськкома Євгена Борисова, якого на два місяці відправили за ґрати. Його родичі спробували вивезти з країни Porche.

Про це у четвер, 27 липня, повідомляє Державне бюро розслідувань.

"За матеріалами розслідування ДБР суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова та членів його родини", — йдеться у повідомленні.

Так, серед майна, яке було заарештовано:

земельні ділянки на Одещині (загальна площа 2 га);

два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв;

домоволодіння в Одесі площею 78,5 га;

дві квартири та 1/3 квартири в Одесі;

Також у цьому списку знаходяться й автомобілі:

Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску

Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 року випуску

Mercedes-Benz EQV, 2022 року випуску

Mercedes-Benz GLE 400, 2021 року

Porsche Macan GTS, 2016 року випуску

Audi A6, 1999 року випуску та т.д.

Також у Держбюро розслідувань наголосили, що родичі військкома спробували вивезти майно за кордон. Автомобіль Porsche Macan GTS 2016 був зупинений при спробі перетину кордону у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне".

Було встановлено, що автомобіль зареєстрований на невістку Євгена Борисова і проходить як речовий доказ у справі колишнього військкома.

Також слідство має підстави вважати, що авто було придбано протиправним шляхом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що проти Євгена Борисова було порушено кримінальну справу одразу не ряду статей за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало колишнього військкома, а суд виніс рішення помістити його під варту на 60 днів із можливістю внесення застави.