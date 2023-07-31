В Україні масово замінять військкомів: у Міноборони сказали, кого і коли призначать на їхні місця

У ТЦК СП вже відбулися певні зміни

Третину керівного складу всіх військкоматів в Україні планують замінити на ветеранів війни. Раніше президент України Володимир Зеленський уже дав доручення, щоб військкомів відправляли на фронт, а на їхнє місце призначали поранених військових.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. За його словами, зміни планують завершити до кінця 2023 року.

"Дуже важливе питання та людський виклик: чому ТЦК (територіальні центри комплектації — ред.) очолюють люди, які не воювали, люди, які не мають досвіду. Тому над цим питанням ми також попрацювали та запропонували: до кінця року 30% керівного складу мають замінити людьми, які воювали", — розповів Павлюк.

Він додав, що йдеться про тих людей з бойовим досвідом, які не можуть продовжити службу у бойових підрозділах на фронті через поранення чи інші травми. Однак це тривалий процес, оскільки, по-перше, у ветеранів має бути бажання працювати у військкоматі, а по-друге, їх треба буде навчити всьому. При цьому керівні посади в ТЦК СП мають обіймати "гідні люди".

За словами Павлюка, процес уже запущено. Так, роти охорони ТЦК СП на 50–70% вже замінені військовими, які отримали поранення на фронті і не можуть брати участь у бойових діях.

"Зараз ми дійшли етапу заміни керівного складу. Спробуємо. Головне — це не зірвати процес мобілізації, тому що це основне", — підсумував заступник міністра оборони.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомого одеського військкома-мільйонера відправили за ґрати через низку гучних скандалів. Крім того, у нього заарештували кілька дорогих авто та інше майно.