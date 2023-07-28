На Львівщині адміни Viber-каналів про повістки злили дані користувачів військкоматам

Чоловікам на Львівщині більше не вдасться ховатись від військкомів

На Львівщині адміністратори кількох Viber-каналів передали у військкомати інформацію про ухилянтів від мобілізації. Чоловіки тривалий час повідомляли у чаті про те, де роздають повістки.

Скрин листування опублікували в Telegram-каналі Magnolia TV. Про те, як чоловіки відреагували на такий поворот подій, невідомо.

У соцмережах чоловіки зі Львівської області запитували, яка ситуація у Самборі, Добромилі, Княжполі чи інших населених пунктах. Місцеві жителі охоче відповідали, де саме ходять представники ТЦК СП чи стоять їхні автомобілі, щоб ухилянти могли оминути ці місця.

Проте кілька днів тому адміністратори кількох Viber-каналів повідомили, що персональні дані учасників каналу буде передано до військкоматів.

"Метою створення цього чату було збирання інформації про ухилянтів від проходження військової служби. Відповідно до ст. 65 Конституції України, захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності країни є обов’язком кожного громадянина. На даний момент ваші контактні дані з настановними даними відправлені до регіональних ТЦК СП" , — сказано в повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки коштує шлюб, який допоможе ухилитися від мобілізації. Шахраї активно використовують цю схему.