На Львовщине админы Viber-каналов о повестках слили данные пользователей военкоматам

Мужчинам на Львовщине больше не удастся прятаться от военкомов

Во Львовской области администраторы нескольких Viber-каналов передали в военкоматы информацию об уклонистах от мобилизации. Мужчины длительное время сообщали в чате о том, где раздают повестки.

Скрин переписок опубликовали в Telegram-канале Magnolia TV. О том, как мужчины отреагировали на такой поворот событий, неизвестно.

В соцсетях мужчины из Львовской области спрашивали, какая ситуация в Самборе, Добромиле, Княжполе или других населенных пунктах. Местные жители охотно отвечали, где именно ходят представители ТЦК СП или стоят их автомобили, чтобы уклонисты могли обойти эти места.

Однако несколько дней назад администраторы нескольких Viber-каналов сообщили, что персональные данные участников канала будут переданы в военкоматы.

"Целью создания этого чата был сбор информации об уклонистах от прохождения воинской службы. Согласно ст. 65 Конституции Украины, защита Отечества, независимости и территориальной целостности страны является обязанностью каждого гражданина. В данный момент ваши контактные данные с установочными данными отправлены в региональные ТЦК СП", — сказано в уведомлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько стоит брак, который поможет уклониться от мобилизации. Мошенники активно используют эту схему.