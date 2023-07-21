Какие повестки раздают на улицах и можно ли там получить "путевку" на фронт

До получения заключения врачебной комиссии мужчина несет только административную ответственность за уклонение от мобилизации и игнорирование повестки

Военное положение и режим всеобщей мобилизации в Украине продолжается, мужчинам могут выдать повестку в любом общественном месте. Однако "приглашение в военкомат" не надо путать с "боевой" повесткой, которая означает направление на фронт.

Об этом рассказал представитель Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин в эфире "Украинского радио Полтава".

Он подчеркнул, что в большинстве случаев сотрудники ТЦК и СП вручают повестки для проверки военно-учетных данных мужчин. Законодательство не содержит предписаний по точному месту вручения таких повесток. По словам Истомина, прежде всего приглашение в военкомат для этой цели происходит по месту жительства, но многие не сообщают об изменении места проживания.

"Поэтому как метод оповещения военнообязанных, начались вручения в людных местах", — пояснил он.

В то же время, "боевых" повесток, то есть мобилизационных распоряжений, в общественных месяцах не вручают. Его военнообязанный может получить только после прохождения медицинской комиссии, если его признали годным к прохождению военной службы.

Важно понимать, что до получения заключения врачебной комиссии мужчина несет административную ответственность за уклонение от мобилизации и игнорирование повестки. После того как по результатам прохождения ВВК он признан годным и выписано мобилизационное распоряжение, наступает уголовная ответственность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли украинцы, которым вера не позволяет брать оружие в руки, отказаться от повестки и какая существует альтернатива.