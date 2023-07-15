Вера не позволяет брать в руки оружие: могут ли украинцы отказаться от повестки, и какая есть альтернатива
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Украинцы имеют право выбрать небоевую службу
До тех пор, пока в Украине длятся военное положение и мобилизация, ТЦК СП могут вручать повестки мужчинам в армию. Однако не всем религия позволяет брать в руки и применять оружие.
На портале "РБК-Украина" рассказали о том, каким религиям запрещено участвовать в войнах и что делать, если военкомат вручил повестку. Оказывается, все украинцы, независимо от вероисповедания, подлежат мобилизации, но для некоторых есть определенные исключения.
Так, на сегодняшний день существует девять религий, которые запрещают брать в руки оружие. К ним относятся:
- Адвентисты-реформисты.
- Адвентисты седьмого дня.
- Евангельские христиане.
- Евангельские христиане-баптисты.
- Покутники.
- Свидетели Иеговы.
- Харизматические христианские церкви и церкви, приравненные к ним в соответствии с зарегистрированными уставами.
- Христиане в вере евангельской и церкви, приравненные к ним согласно зарегистрированным уставам.
- Общество Сознания Кришны.
Конституция Украины, а именно 35-я статья, гласит, что защита страны — это обязанность всех граждан Украины и никто не может быть освобожден от своих обязанностей из религиозных побуждений. В Законе "О мобилизации и мобилизационной подготовке" также не сказано, что есть определенные исключения для людей той или иной веры.
Вместе с тем, если вероисповедание мешает исполнению воинского долга, украинцы могут выбрать альтернативную, то есть невоенную, службу. Такая служба вводится вместо прохождения срочной службы и не предусматривает военную подготовку и использование оружия.
Но срок альтернативной службы в 1,5 раза больше обычной срочки. Однако в период военного положения об альтернативной службе речи не идет, она действовала только в мирное время. Но адвокаты советуют написать письмо в военкомат с просьбой выполнять военную обязанность в форме альтернативной службы и предоставить документ, который подтверждает принадлежность к определенной религиозной организации.
Важно отметить, что это право предоставляется только тем украинцам, которые принадлежат к официальным и действующим согласно законодательству Украины религиозным организациям. В случае, если прошение будет одобрено, то верующего могут назначить на небоевую должность: повар, водитель, инженер и т. д.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие виды повесток могут выдавать украинцам и в каких местах это разрешено делать.