Мобилизация продолжается: стало известно, где и какие повестки будут раздавать украинцам
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Не все повестки означают отправку на фронт
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а это означает, что многие граждане, как и раньше, будут получать повестки в военкомат. Их, к слову, существует несколько видов, а раздавать их могут в различных местах.
"Телеграф" рассказывает о том, где и какие сейчас украинцам раздают повестки.
Где могут вручать повестки
Так, повестки в Украине могут вручать в любом месте, законом это не регламентировано.
Какие бывают виды повесток
Повестки в военкомат бывают следующих видов:
- повестка для уточнения учетных данных — прийти и встать на учет, обновить информацию о призывнике;
- повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;
- повестка на призыв в армию — в такой повестке указан срок, в который нужно явиться в призывной участок;
- мобилизационное распоряжение — отправка в армию.
Напомним, ранее мы писали о том, кому из украинцев в июле пришлют повестку в первую очередь. В нашей армии большой запрос на этих граждан.
Более подробно о том, как будет проходить мобилизация в этом месяце вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.