Мобилизация продолжается: стало известно, где и какие повестки будут раздавать украинцам

Не все повестки означают отправку на фронт

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а это означает, что многие граждане, как и раньше, будут получать повестки в военкомат. Их, к слову, существует несколько видов, а раздавать их могут в различных местах.

"Телеграф" рассказывает о том, где и какие сейчас украинцам раздают повестки.

Где могут вручать повестки

Так, повестки в Украине могут вручать в любом месте, законом это не регламентировано.

Какие бывают виды повесток

Повестки в военкомат бывают следующих видов:

повестка для уточнения учетных данных — прийти и встать на учет, обновить информацию о призывнике;

повестка на прохождение военно-врачебной комиссии;

повестка на призыв в армию — в такой повестке указан срок, в который нужно явиться в призывной участок;

мобилизационное распоряжение — отправка в армию.

Напомним, ранее мы писали о том, кому из украинцев в июле пришлют повестку в первую очередь. В нашей армии большой запрос на этих граждан.

Более подробно о том, как будет проходить мобилизация в этом месяце вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.