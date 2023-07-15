Віра не дозволяє брати в руки зброю: чи можуть українці відмовитися від повістки і яка є альтернатива

Українці мають право обрати небойову службу

Доки в Україні тривають воєнний стан і мобілізація, ТЦК СП можуть вручати повістки чоловікам до армії. Однак не всім релігія дозволяє брати до рук та застосовувати зброю.

На порталі "РБК-Україна" розповіли про те, яким релігіям заборонено брати участь у війнах та що робити, якщо військкомат вручив повістку. Виявляється, що всі українці, незалежно від віросповідання, підлягають мобілізації, але для деяких є певні винятки.

Так, сьогодні існує дев’ять релігій, які забороняють брати в руки зброю. До них відносяться:

Адвентисти-реформісти.

Адвентисти сьомого дня.

Євангельські християни.

Євангельські християни-баптисти.

Покутники.

Свідки Єгови.

Харизматичні християнські церкви та церкви, прирівняні до них відповідно до зареєстрованих статутів.

Християни у вірі євангельської та церкви, прирівняні до них згідно з зареєстрованими статутами.

Суспільство Свідомості Крішни.

Конституція України, а саме 35-та стаття, свідчить, що захист країни — це обов’язок усіх громадян України і ніхто не може бути звільнений від своїх обов’язків із релігійних спонукань. У Законі "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" також не сказано, що є певні винятки для людей тієї чи іншої віри.

Водночас, якщо віросповідання заважає виконанню військового обов’язку, українці можуть обрати альтернативну, тобто невійськову службу. Така служба запроваджується замість проходження строкової служби та не передбачає військової підготовки та використання зброї.

Але термін альтернативної служби в 1,5 разу більший за звичайну строкову. Однак у період воєнного стану про альтернативну службу не йдеться, вона діяла лише у мирний час. Але адвокати радять написати листа до військкомату з проханням виконувати військовий обов’язок у формі альтернативної служби та надати документ, який підтверджує належність до певної релігійної організації.

Важливо відзначити, що це право надається лише тим українцям, які належать до офіційних та чинних згідно із законодавством України релігійних організацій. Якщо прохання буде схвалено, то віруючого можуть призначити на небойову посаду: кухар, водій, інженер і т.д.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які види повісток можуть видавати українцям та в яких місцях це дозволено робити.