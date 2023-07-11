Повестки в Украине вручают дворники? Адвокат рассказал, как реагировать и законно ли это

Ставка, вероятнее всего, делается на психологический эффект от получения подобных писем

Во время военного положения и общей мобилизации мужчины продолжают получать повестки и в последнее время участились случаи, когда их и сообщения о вызове для составления протокола с вынесением постановления о штрафе находят в почтовых ящиках и дверях. Теперь добавляется упоминание, что сообщения и повестка считаются должным образом врученными через ЖЭК.

В новом видео на своем YouTube-канале адвокат Роман Симутин объяснил нюансы данных случае и рассказал, законно ли такое вручение повесток.

"Фраза о вручении повесток через ЖЭК лишена вообще какой-либо логики. Мало того, что формулировка свидетельствует против самого ТЦК, потому что таким образом они документально де-факто расписываются, что никакого сообщения человек не получал. Думаю, ставка делается на психологический эффект от получения подобных писем", — объяснил адвокат.

По его словам, в юридической точки зрения дворники не могут заниматься вручением повесток военнообязанным, потому как у них нет таких полномочий, в отличие от начальника ЖЭКа.

"Хотя и в этом случае есть куча вопросов, но если вы повестку возьмете и распишетесь — тогда уже неважно, кто и каким образом ее вручил", — подытожил Симутин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат Антон Маринич объяснил украинцам, законным ли является вручение повесток мужчинам через их родственников.