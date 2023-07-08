По повестке явился, но на на несколько дней позже: грозит ли за это наказание

За неявку по повестке и уклонение от службы предусмотрена административная и уголовная ответственность

Полномасштабная война с российскими оккупантами продолжается, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку.

"Телеграф" разбирался, что будет, если явиться по повестки с задержкой в несколько дней.

Согласно пункту 3 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане Украины во время мобилизации обязаны являться по вызову в ТЦК и СП для уточнения их учетных данных и определения их назначения на особый период.

За неявку по повестке и уклонение от службы предусмотрена административная и уголовная ответственность. Неявка по повестке в военкомат для уточнения данных влечет административную ответственность в виде штрафа от 1500 до 3400 гривен. За повторную неявку штраф возрастает до 5 100 гривен.

Опоздание (неявка в установленный срок) при условии посещения ТЦК в ближайшее время не является правонарушением.

Таким образом, если мужчина, получивший повестку придет в военкомат на несколько дней позже указанной в ней даты, наказание ему не грозит, так как в его действиях нет игнорирования вызова и уклонения. Ответственность предусмотрена за полное игнорирование требований законодательства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что грозит украинцам за неявку в военкомат после получения повестки.