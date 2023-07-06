От штрафа до тюрьмы: что грозит украинцам за неявку в военкомат по повестке

Повестку могут вручить не только для отправки на фронт

Есть несколько категорий украинцев, которым чаще всего будут вручать повестки в июле. Если же после получения документы военнообязанный гражданин не явился в военкомат в установленный срок, ему грозит ответственность.

На портале "Вікна" напомнили, что украинцев за неявку в военкомат могут как оштрафовать, так и отправить за решетку. Поэтому после подписания документа о получении повестки нужно обязательно явиться в ТЦК СП.

Вызывать гражданина в военкомат могут не обязательно для отправки на фронт, могут проверять личные данные или отправить на медкомиссию. Если повестка была вручена именно для этого, то за неявку в военкомат в первый раз может грозить административная ответственность. Обычные военнообязанный получит штраф от 1,7 до 3,4 тысяч гривен, а должностное лицо — от 3,4 до 5,1 тысяч гривен.

Если повестка была вручена второй за год и гражданин снова не явился в военкомат, то штраф увеличивается до 3,4–5,1 тысяч гривен для простых военнообязанных, и до 5,1–8,5 тысяч гривен для чиновников.

Если же гражданин не явился в военкомат после вручения повестки третьего или четвертого типа — призыв в ВСУ и мобилизационное распоряжение, то грозит уголовная ответственность. Согласно закону, уклонение от призыва на службу в период военного времени наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, законно ли вручать повестки через родственников. Адвокат все подробно объяснил.