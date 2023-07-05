Скандал с песнями Лепса в Киеве пришел к развязке: фигуранту вручили повестку в военкомат

Участники скандала и владелец заведения получили админпротоколы

Фанат песен российского путиниста Григория Лепса, который попал в скандал в Киевской области, получил повестку в военкомат.

В пресс-службе областной полиции, напомнили, что инцидент произошел 1 июля в одном из кафе села Погребы (пригород Киева).

"Мужчина с женщиной исполняли песню страны-агрессора, что возмутило другую посетительницу. По просьбе прекратить петь на языке оккупанта, правонарушители начали агрессивно вести себя", — говорится в сообщении.

Отмечается, что против них составили админпротоколы по статье 173 (мелкое хулиганство), а 33-летнему мужчине к тому же вручили повестку в Броварский ТЦК.

Владельца заведения тоже не оставили без внимания — он получил протокол по ч1 ст. 155 (нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками сферы торговли).

Как сообщалось ранее, скандал произошел 1 июля, когда девушка сделала замечание компании, которая слушала в общественном заведении песни российского сторонника войны, за что ее с друзьями толпой вытолкали из здания. Украинскую общественность случай сильно возмутил, а в сети разгорелся целый скандал.

Напомним, в Харькове 1 июля произошел очередной скандал, во время которого водитель такси нахамил пассажирке, а также заявил, что Украины якобы не существует. Впрочем, уже на следующий день водитель записал извинения.