Скандал с песнями Лепса в Киеве пришел к развязке: фигуранту вручили повестку в военкомат
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Участники скандала и владелец заведения получили админпротоколы
Фанат песен российского путиниста Григория Лепса, который попал в скандал в Киевской области, получил повестку в военкомат.
В пресс-службе областной полиции, напомнили, что инцидент произошел 1 июля в одном из кафе села Погребы (пригород Киева).
"Мужчина с женщиной исполняли песню страны-агрессора, что возмутило другую посетительницу. По просьбе прекратить петь на языке оккупанта, правонарушители начали агрессивно вести себя", — говорится в сообщении.
Отмечается, что против них составили админпротоколы по статье 173 (мелкое хулиганство), а 33-летнему мужчине к тому же вручили повестку в Броварский ТЦК.
Владельца заведения тоже не оставили без внимания — он получил протокол по ч1 ст. 155 (нарушение правил торговли и предоставления услуг работниками сферы торговли).
Как сообщалось ранее, скандал произошел 1 июля, когда девушка сделала замечание компании, которая слушала в общественном заведении песни российского сторонника войны, за что ее с друзьями толпой вытолкали из здания. Украинскую общественность случай сильно возмутил, а в сети разгорелся целый скандал.
Напомним, в Харькове 1 июля произошел очередной скандал, во время которого водитель такси нахамил пассажирке, а также заявил, что Украины якобы не существует. Впрочем, уже на следующий день водитель записал извинения.