"Патамушта мне так удобно": в херсонском ЦПАУ разразился языковой скандал

В Херсоне произошел очередной языковой скандал

В Херсоне чиновница местного Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) принципиально не захотела общаться с клиенткой на украинском языке даже несмотря на прямую просьбу.

Своей историей поделилась пользовательница сети, местная жительница Ольга Цилынко в Facebook.

По словам женщины, после длинной очереди ее сначала обслужил вежливый чиновник из Днепра, прибывший в херсон усилить коллег после бедствия, которое обрушилось на город после разрушения россиянами Каховской ГЭС. Однако после этого ей пришлось регистрироваться у сотрудников ЦПАУ, которые заметно испортили ей настроение.

Цилынко утверждает, что обслуживавшая ее девушка отказалась говорить с ней на украинском языке, несмотря на наличие соответствующего законодательства, а затем отказалась называть свою фамилию.

Женщина отметила, что уже попросила у знакомых юридически обосновать эту историю, а также задала вопрос о том, куда можно пожаловаться на поведение работницы ЦПАУ.

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