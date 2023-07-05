"Патамушта мне так удобно": у херсонському ЦНАП вибухнув мовний скандал

У Херсоні стався черговий мовний скандал

У Херсоні чиновниця місцевого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) принципово не захотіла спілкуватися з клієнткою українською мовою навіть попри пряме прохання.

Своєю історією поділилася користувачка мережі, місцева мешканка Ольга Цілинко у Facebook.

За словами жінки, після довгої черги її спочатку обслужив ввічливий чиновник із Дніпра, який прибув до Херсона посилити колег після лиха, яке обрушилося на місто після руйнування росіянами Каховської ГЕС. Однак після цього їй довелося реєструватися у співробітників ЦНАП, які помітно зіпсували настрій.

Цілинко стверджує, що дівчина, яка її обслуговувала, відмовилася говорити з нею українською мовою, попри наявність відповідного законодавства, а потім відмовилася називати своє прізвище.

Жінка зазначила, що вже попросила у знайомих юридично обґрунтувати цю історію, а також запитала, куди можна поскаржитися на поведінку працівниці ЦНАП.

Як повідомлялося раніше, у київському кафе "Дубрівка" стався скандал через виконання клієнтами пісень путініста Григорія Лепса. Гості закладу вирішили заспівати пісню російського виконавця, але після критики накинулися із погрозами на людей, які зробили їм зауваження.