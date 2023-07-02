Від "України не існує" до "я — патріот" один день та відвідування СБУ: харківський таксист попросив вибачення (відео)

Таксист каже, що є "патріотом"

У Харкові 1 липня стався черговий скандал, під час якого водій таксі нахамив пасажирці, а також заявив, що України нібито не існує.

Позиція чоловіка зацікавила представників спеціальних служб, оскільки вже наступного дня в мережі з’явилося відео його вибачень.

За його словами, під час тієї поїздки в автомобілі грала пісня гурту "Бі 2", учасники якої висловилися проти російського вторгнення в Україну та зареєстровані в росії як іноземні агенти.

"Через це я розлютився і сказав слова, які не відповідають моїй реальній позиції", — заявив чоловік.

При цьому він додав, що є "патріотично налаштованим громадянином", підтримує Україну та негативно ставиться до росії

Таксист також вибачився перед пасажиркою за все те, що він їй наговорив.

Як повідомлялося раніше, у київському кафе "Дубрівка" стався скандал через виконання клієнтами пісень путініста Григорія Лепса. Гості закладу вирішили заспівати пісню російського виконавця, але після критики накинулися із погрозами на людей, які зробили їм зауваження.