От "Украины не существует" до "я - патриот" один день и посещение СБУ: харьковский таксист принес извинения (видео)

Таксист говорит, что является "патриотом"

В Харькове 1 июля произошел очередной скандал, во время которого водитель такси нахамил пассажирке, а также заявил, что Украины якобы не существует.

Позиция мужчины явно заинтересовала представителей специальных служб, поскольку уже на следующий день в сети появилось видео его извинений.

По его словам, во время той поездки в автомобиле играла песня группы "Би 2", участники которой высказались против российского вторжения в Украину и зарегистрированы в россии, как иностранные агенты.

"Из-за этого я разозлился и сказал слова, которые не соответствуют моей реальной позиции", — заявил мужчина.

При этом он добавил, что является "патриотически настроенным гражданином", поддерживает Украину и негативно относится к россии

Таксист также извинился перед пассажиркой за все то, что он ей наговорил.

Как сообщалось ранее, в киевском кафе "Дубровка" случился скандал из-за исполнения клиентами песен путиниста Григория Лепса. Гости заведения решили спеть песню российского исполнителя, но после критики набросились с угрозами на людей, которые сделали им замечание.