От "Украины не существует" до "я - патриот" один день и посещение СБУ: харьковский таксист принес извинения (видео)
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Таксист говорит, что является "патриотом"
В Харькове 1 июля произошел очередной скандал, во время которого водитель такси нахамил пассажирке, а также заявил, что Украины якобы не существует.
Позиция мужчины явно заинтересовала представителей специальных служб, поскольку уже на следующий день в сети появилось видео его извинений.
По его словам, во время той поездки в автомобиле играла песня группы "Би 2", участники которой высказались против российского вторжения в Украину и зарегистрированы в россии, как иностранные агенты.
"Из-за этого я разозлился и сказал слова, которые не соответствуют моей реальной позиции", — заявил мужчина.
При этом он добавил, что является "патриотически настроенным гражданином", поддерживает Украину и негативно относится к россии
Таксист также извинился перед пассажиркой за все то, что он ей наговорил.
Как сообщалось ранее, в киевском кафе "Дубровка" случился скандал из-за исполнения клиентами песен путиниста Григория Лепса. Гости заведения решили спеть песню российского исполнителя, но после критики набросились с угрозами на людей, которые сделали им замечание.