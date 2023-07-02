Некоторые украинцы продолжают подыгрывать россиянам

Известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич отреагировал на скандалы, которые практически каждый день выныривают из жизни украинцев и их любви ко всему "русскому". Шоумен прокомментировал исполнение песни путиниста лепса посетителями киевского кафе "Дубровка", а также упомянул и другие подобные ситуации.

"Девушка в Харьковском такси, в котором таксист слушает российское и рассказывает что Украина страна 404. Караоке с лепсом в Киеве. Одесситки, которые запрещают петь на украинском на Дерибасовской. Депутат бужанский, который отказывается говорить по украински в эфире тв (вопрос зачем его туда зовут). И еще десятки подобных публичных скандалов. А тысячи остаются за кадром", — вспомнил шоумен.

Анатолий Анатолич действительно не понимает, как можно продолжать толеровать россиянам во время кровопролитной войны, говорить, что Украины не существует, слушать российских исполнителей, прямо призывающих убивать украинцев, да еще и отказываться переходить на государственный язык, который все украинцы изучают с первых классов.

"Такое ощущение, что эти люди никогда не прятались в бомбоубежищах, не видели разрушенные ракетами дома. Я видел, я прятался, говорил с людьми в селе Ягодное, которых месяц держали в подвале школы и давали читать только газету комсомольская правда. Я видел Бородянку, Ирпень. Я был в Изюме. Попадал под обстрел в Харькове. Я записывал интервью с Софией, потерявшей руку во время эвакуации из Гостомеля, с Кириллом, проведшим полгода в плену. Я, как и вы уверен собирал деньги на армию, донатил, передавал авто, чтобы потом что? Зайти в кафе, а там меня ждёт лепс?", — возмущается мужчина.

Телеведущий не понимает, как можно донести людям правду того, что ничего не происходит вне политики. "Может тех, кто до сих пор не понял, надо в какие-то туры возвращения к реальности отправлять?", — предлагает Анатолий Анатолич.

Как сообщалось ранее, недавно спецслужбы задержали послушника Почаевской Успенской лавры УПЦ МП (Тернопольская область), публично оправдывавшего войну в Украине и восхвалявшего путина.