Скандал з піснями Лепса у Києві дійшов до розв’язки: фігуранту вручили повістку у військкомат

Учасники скандалу та власник закладу отримали адмінпротоколи

Фанат пісень російського путініста Григорія Лепса, який потрапив у скандал у Київській області, отримав повістку до військкомату.

У пресслужбі обласної поліції нагадали, що інцидент стався 1 липня в одному з кафе села Погреби (передмістя Києва).

"Чоловік з жінкою виконували пісню країни-агресора, що обурило іншу відвідувачку. На прохання припинити співати мовою окупанта, правопорушники почали агресивно поводитися", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що проти них склали адмінпротоколи за статтею 173 (дрібне хуліганство), а 33-річному чоловікові до того ж вручили повістку до Броварського ТЦК.

Власника закладу теж не залишили поза увагою – він отримав протокол за ч. 1 ст. 155 (порушення правил торгівлі та надання послуг працівниками сфери торгівлі).

Як повідомлялося раніше, скандал стався 1 липня, коли дівчина зробила зауваження компанії, яка слухала у громадському закладі пісні російського прихильника війни, за що її з друзями натовпом виштовхали з будівлі. Українську громадськість випадок дуже обурив, а в мережі спалахнув цілий скандал.

Нагадаємо, у Харкові 1 липня стався черговий скандал, під час якого водій таксі нахамив пасажирці, а також заявив, що України нібито не існує. Втім, вже наступного дня водій записав вибачення.