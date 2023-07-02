Деякі українці продовжують підігравати росіянам

Відомий український телеведучий Анатолій Анатоліч відреагував на скандали, які практичного кожного дня виринають із життя українців та їх любові до всього "руського". Шоумен прокоментував виконання пісні путініста лєпса відвідувачами київського кафе "Дубрівка", а також згадав й інші подібні ситуації.

"Дівчина в Харківському таксі, в якому таксист слухає російське і розповідає що Україна країна 404. Караоке з лєпсом в Києві. Одеситки, які забороняють співати українською на Дерибасівській. Депутат бужанський, який відмовляється говорити Українською в ефірі тв (питання нащо його туди кличуть). І ще десятки таких публічних скандалів. А тисячі лишаються за кадром", — пригадав шоумен.

Анатолій Анатоліч дійсно не розуміє, як можна продовжувати толерувати росіянам під час кровопролитної війни, казати, що України не існує, слухати російських виконавців, які прямо закликають вбивати українців, та ще й відмовлятись переходити на державну мову, яку всі українці вивчають з перших класів.

"Таке відчуття що ці люди ніколи не ховалися в бомбосховищах, не бачили зруйновані ракетами будинки. Я бачив, я ховався, я говорив з людьми в селі Ягідне, яких місяць тримали в підвалі школи і давали читати тільки газету комсомольська правда. Я бачив Бородянка, Ірпінь. Я був в Ізюмі. Потрапляв під обстріл у Харкові. Я записував інтерв'ю з Софією, яка втратила руку під час евакуації з Гостомеля, з Кирило, які провів пів року в полоні. Я, як і ви впевнений збирав гроші на армію, донатив, передавав авто, щоб потім що? Зайти в кафе, а там мене чекає лєпс?", — обурюється чоловік.

Телеведучий не розуміє, як можна донести людям правду того, що нічого не відбувається поза політикою. "Може тих, хто досі не зрозумів треба в якісь тури повернення до реальності відправляти?", — пропонує Анатолій Анатоліч.

Як повідомлялося раніше, нещодавно спецслужби затримали послушника Почаївської Успенської лаври УПЦ МП (Тернопільська область), який публічно виправдовував війну в Україні та вихваляв путіна.