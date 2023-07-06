Від штрафу до в’язниці: що загрожує українцям за неявку до військкомату по повістці

Повістку можуть вручити не тільки для відправлення на фронт

Є кілька категорій українців, яким найчастіше вручатимуть повістки у липні. Якщо після отримання документу військовозобов’язаний громадянин не з’явився у військкомат у встановлений термін, йому загрожує відповідальність.

На порталі "Вікна" нагадали, що українців за неявку до військкомату можуть як оштрафувати, так і відправити за ґрати. Тому після підписання документа про отримання повістки потрібно обов’язково з’явитися до ТЦК СП.

Викликати громадянина до військкомату можуть не обов’язково для відправлення на фронт, можуть перевіряти особисті дані чи відправити на медкомісію. Якщо повістка була вручена саме для цього, то за неявку до військкомату вперше може загрожувати адміністративна відповідальність. Звичайні військовозобов’язані отримають штраф від 1,7 до 3,4 тисячі гривень, а посадова особа — від 3,4 до 5,1 тисячі гривень.

Якщо повістка була вручена вдруге за рік і громадянин знову не з’явився до військкомату, то штраф збільшується до 3,4–5,1 тисячі гривень для простих військовозобов’язаних, і до 5,1–8,5 тисячі гривень для чиновників.

Якщо ж громадянин не з’явився до військкомату після вручення повістки третього чи четвертого типу — призов до ЗСУ та мобілізаційного розпорядження, то загрожує кримінальна відповідальність. Згідно із законом, ухилення від призову на службу в період воєнного часу карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи законно вручати повістки через родичів. Адвокат докладно пояснив.