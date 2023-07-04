Им может прийти повестка: названы категории украинцев, которые могут быть мобилизованы в июле

Некоторых могут призвать только с их добровольного согласия

В Украине была продлена всеобщая мобилизация, а это означает, что многие граждане, как и раньше, будут получать повестки в военкомат.

"Телеграф" рассказывает о том, кому может прийти повестка в июле.

Под мобилизацию в июле подпадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в том случае, если они пригодны по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для освобождения от призыва. Тех, кто не проходил срочную службу и не достиг мобилизационного возраста, могут призвать только с их добровольного согласия. Они должны подписать контракт с подразделениями Сил обороны Украины.

Кого могут призвать:

Военных, проходивших срочную службу;

Офицеров запаса, резервистов, других лиц, имеющих опыт службы;

Граждан, не проходивших военную службу;

Ограничено пригодных граждан во время военного положения.

Также стоит отметить, что 28 июня Верховная Рада Украины одобрила законопроект №9342, согласно которому инвалидность тещи или тестя теперь не будет основанием для освобождения от призыва. Кроме того, как ранее уже сообщал "Телеграф", в Украине официально был сокращен предельный призывной возраст. А это означает, что теперь украинцев могут мобилизовать уже с 25 лет.

Более подробно о том, как будет проходить мобилизация в этом месяце вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.