Їм може прийти повістка: названі категорії українців, які можуть бути мобілізовані у липні

Деяких можуть призвати лише за їх добровільною згодою

В Україні було продовжено загальну мобілізацію, а це означає, що багато громадян, як і раніше, отримуватимуть повістки у військкомат.

"Телеграф" розповідає про те, кому може прийти повістка у липні.

Під мобілізацію у липні підпадають чоловіки віком від 18 до 60 років у тому випадку, вони придатні за станом здоров’я та не мають законних підстав для звільнення від призову. Тих, хто не проходив строкову службу і не досягнув мобілізаційного віку, можуть призвати лише за їх добровільною згодою. Вони мають підписати контракт із підрозділами Сил оборони України.

Кого можуть призвати:

військових, які проходили строкову службу;

офіцерів запасу, резервістів, інших осіб, які мають досвід служби;

Громадян, які не проходили військову службу;

Обмежено придатних громадян під час воєнного стану.

Також варто зазначити, що 28 червня Верховна Рада України схвалила законопроект №9342, згідно з яким інвалідність тещі чи тестя тепер не буде підставою для звільнення.від призову. Крім того, як раніше вже повідомляв "Телеграф", в Україні офіційно було скорочено граничний призовний вік. А це означає, що тепер українців можуть мобілізувати вже з 25 років.

Докладніше про те, як проходитиме мобілізація цього місяця, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.