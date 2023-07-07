Будут ли в июле раздавать повестки на улице: ответ военкомата

Повестка не означает отправку в армию

В Украине продолжается действие всеобщей мобилизации, а это значит, что многие наши граждане и дальше будут получать повестки из военкоматов.

Военные рассказали, будут ли продолжать вручать их на улице в июле.

Так, по словам руководителя Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александра Тищенко, отказ от этих мероприятий может поставить под угрозу мобилизацию в Украине. А поэтому они будут продолжаться.

Все дело в том, что в настоящее время добровольно в военкомат приходят 20% человек из числа тех, которые указаны в плановом задании ТЦК и СП. Причем половина из этих 20% – контрактники.

"Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК – это не автоматическая отправка в армию", — отметил Тищенко и добавил, что "после повестки мужчину призывного возраста ждет медицинское освидетельствование. Также имеющие законные основания по состоянию здоровья или иным причинам не быть мобилизованными – не попадут в армию".

Более подробно о том, как будет проходить мобилизация в этом месяце вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.