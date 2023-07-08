За повісткою з’явився, але на кілька днів пізніше: чи загрожує за це покарання

За неявку за повісткою та ухилення від служби передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність

Повномасштабна війна з російськими окупантами продовжується, чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку.

"Телеграф" розбирався, що буде, якщо з’явитися за повісткою із затримкою в кілька днів.

Відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни України під час мобілізації зобов’язані бути за викликом до ТЦК та СП для уточнення їх облікових даних та визначення їх призначення на особливий період.

За неявку за повісткою та ухиляння від служби передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Неявка за повісткою у військкомат для уточнення даних тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 1500 до 3400 гривень. За повторну неявку штраф зростає до 5100 гривень.

Запізнення (неявка у встановлений термін) за умови відвідування ТЦК найближчим часом не є правопорушенням.

Таким чином, якщо чоловік, який отримав повістку, прийде у військкомат на кілька днів пізніше зазначеної в ній дати, покарання йому не загрожує, оскільки в його діях немає ігнорування виклику та ухиляння. Відповідальність передбачено за повне ігнорування вимог законодавства.

Раніше "Телеграф" розповідав, що загрожує українцям за неявку до військкомату після отримання повістки.