Чи роздаватимуть у липні повістки на вулиці: відповідь військкомату

Порядок денний не означає відправку в армію

В Україні триває дія загальної мобілізації, а це означає, що багато наших громадян і надалі отримуватимуть повістки з військкоматів.

Військові розповіли, чи продовжуватимуть вручати їх на вулиці у липні.

Так, за словами керівника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександра Тищенка, відмова від цих заходів може поставити під загрозу мобілізацію в Україні. А тому вони продовжуватимуться.

Вся справа в тому, що наразі добровільно до військкомату приходять 20% осіб з числа тих, що зазначені у плановому завданні ТЦК та СП. Причому половина цих 20% – контрактники.

"Якщо не буде цих розшуків, доправлення для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою. Прихід до ТЦК – це не автоматична відправка до війська", — зазначив Тищенко і додав, що "після повістки на чоловіка призовного віку чекає медичний огляд. Також ті, хто мають законні підстави, по стану здоров'я або інших причин не бути мобілізованими – не потраплять до армії".

Докладніше про те, як проходитиме мобілізація цього місяця, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.