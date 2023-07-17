Военкомы вышли на "охоту": может ли быть одна повестка на всех мужчин в городе

Юристы объяснили, как действуют "общие повестки"

На днях украинцев в разных регионах страны взволновали так называемые "общие повестки", оформленные приказами территориальных центров комплектования (бывшие военноматы). 19 июня Оболонский районный ТЦК в Киеве издал приказ о том, что все военнообязанные района (даже не получившие персональные повестки) должны явиться в центр в 10-дневный срок. Кроме Оболонского ТЦК, приказ о всеобщей явке издали и в Ивано-Франковске.

Об этом говорится в статье на сайте "Телеграф".

Об обязанности всем гражданам от 18 до 59 лет, состоящим на военном учете, явиться в местный военкомат напомнили и в Черниговском областном ТЦК.

На самом деле повестка не может быть "одной на всех". Одна "общая" повестка уже была выписана государством 24 февраля прошлого года, когда появился указ президента о проведении всеобщей мобилизации.

"Мобилизация в стране продолжается с 24 февраля 2022 года и эти приказы просто напоминают людям о ней. Эти приказы выдают все время. Они всегда были, прямо сейчас на них обратилось особое внимание. Они все время выдаются после продления периода мобилизации. Это просто дополнительное оповещение ", – объяснил "Телеграфу" пресс-офицер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Действительно, в начале мая Верховная Рада продлила действие всеобщей мобилизации и военного положения еще на 90 суток, начиная с 20 мая. А согласно Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов (постановление КМУ от 30 декабря 2022 г. № 1487), районные и городские ТЦК должны "организовывать оповещения призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в районные ( городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"Это можно трактовать как просто оповещение людей о том, что в государстве происходит мобилизация. Просто как факт ", – соглашается юрист Александр Золотухин, комментируя вопрос "Телеграфа".

Больше читайте в публикации на сайте "Телеграмм": "Военкоматы выдают массовые "повестки": что они означают и какая ответственность за неявку" .

Ранее "Телеграф" писал о том, кто в июле получит повестку в первую очередь.