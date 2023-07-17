Воєнкоми вийшли на "полювання": чи може бути одна повістка на всіх чоловіків міста

Юристи пояснили, як діють "загальні повістки"

Українців в різних регіонах країни схвилювали так звані "загальні повістки", оформлені наказами територіальних центрів комплектування (колишні військомати). Місяцем раніше Оболонський районний ТЦК в Києві видав наказ про те, що всі військовозобов’язані району (навіть ті, що не отримали персональні повістки), повинні з’явитися до центру в 10-денний строк. Крім Оболонського ТЦК, наказ про загальну явку видали і в Івано-Франківську.

Про це йдеться у статті на сайті "Телеграф".

Про обов’язок всім громадянам від 18 до 59 років, які перебувають на військовому обліку, з’явитися у місцевий військкомат нагадали і в Чернігівському обласному ТЦК.

Насправді повістка не може бути "однією на всіх". Одна "загальна" повістка вже була виписана державою 24 лютого минулого року, коли з’явився указ президента про проведення загальної мобілізації.

"Мобілізація в країні триває з 24 лютого 2022 року і ці накази просто нагадують людям про неї. Ці накази видають увесь час. Вони завжди були, просто зараз на них звернулася особлива увага. Вони весь час видаються після продовження періоду мобілізації. Це просто додаткове оповіщення", – пояснив "Телеграфу" прес-офіцер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Дійсно, на початку травня Верховна Рада продовжила дію загальної мобілізації і воєнного стану ще на 90 діб, починаючи з 20 травня. А згідно з Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів (постанова КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1487), районні та міські ТЦК повинні "організовувати оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки".

"Це можна трактувати як просто оповіщення людей про те, що в державі відбувається мобілізація. Просто як факт", – погоджується юрист Олександр Золотухін, коментуючи питання "Телеграфу".

Більше читайте в публікації на сайті "Телеграм": "Військкомати видають масові "повістки": що вони означають і яка відповідальність за неявку".

Раніше "Телеграф" писав про те, хто в липні отримає повістку в першу чергу.