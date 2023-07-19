Вручение повесток на камеру: адвокат объяснил, законно ли это и как вести себя украинцам (видео)

Окончательное решение о законности записи остается за судьей

Представители ТЦК СП в Украине продолжают массово вручать повестки на камеру, чтобы в случае отказа военнообязанного, предоставить видео в качестве доказательства в суде. Однако это не совсем законно.

Об этом заявил украинский адвокат Роман Симутин на своем YouTube-канале. Он подробно объяснил, примет ли суд такое доказательство и является ли оно допустимым.

По словам адвоката, законность использования представителями ТЦК СП бодикамер ничем не регламентирована. Адвокат сравнил действия представителей военкоматов и полицейских, которые по закону имеют право записывать все происходящее на видеорегистратор. Вместе с тем он добавил, что очень часто в суде предоставляют неполные фрагменты видео, на которых виден конкретный момент без полной картины.

"Что делает полиция? Вырезает все, оставляя запись на 2–3 минуты, то есть лишь фиксацию отказа от освидетельствования или задувания в драгер. А то, что из видео вырезано полчаса разговора, уговоров, угроз – это же мелочь", — говорит Симутин.

Исходя из этого, по словам адвоката, представители ТЦК СП точно также могут предоставлять в суд лишь вырезки из полной записи процесса вручения повестки, которые просто подтвердят факт вручения повестки или отказа от ее получения. А показывать кадры применения силы, угроз и другого нарушения прав человека суду врядли кто-то будет, говорит Роман Смутин. В таком случае, суд не сможет принять видео с бодикамер в качестве допустимого доказательства, так как это не регламентируется законом, но окончательное решение зависит от "внутренних убеждений судьи", подчеркнул эксперт.

Чтобы избежать таких ситуаций, адвокат советует украинцам вести видеозапись разговора с представителями военкоматов на свои мобильные телефоны. Он также предупредил, что могут последовать возражения касательно того, что военных снимать нельзя, однако им также запрещено вести видеосъемку.

"Забавность ситуации в том, что они не имеют права осуществлять видеосъемку, потому что действуют способом, не предусмотренным законом и формально разрешение снимать должны спрашивать у вас. Поэтому вы вправе запретить видеосъемку и сослаться на незаконность применения регистраторов представителями ТЦК", — подытожил Роман Симутин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, можно ли вручить одну повестку на всех мужчин в городе. Военные дали ответ.