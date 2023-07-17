Летний призыв в Украине: что будет, если игнорировать "общую повестку"

Персональные вызовы никто не отменял

"Общие повестки" от территориальных центров комплектования (бывшие военноматы), которые недавно взволновали украинцев, не являются заменителями персонального вызова, а значит, не имеют такой же юридической силы.

Об этом говорится в публикации на сайте "Телеграф".

Так, в статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" сказано, что во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты ТЦК в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях, повестках. А всеобщее оповещение не является ни мобилизационным распоряжением, ни персональной повесткой.

По словам юристов, персональный вызов никто не отменял.

"Если речь идет о вызове конкретного человека, то этому должно предшествовать распоряжение военного комиссара – начальника ТЦК, о том, что конкретное лицо вызывается по конкретной причине: для уточнения учетных данных, прохождения медосмотра или мобилизации. Только после этого у лица возникает обязательно Общее объявление не создает правовых обязанностей и последствий.Да, есть конституционная обязанность мужчины защищать государство, но чтобы создать юридические последствия для конкретного лица относительно его неприбытия в ТЦК, должно быть персональное сообщение", — объясняет "Телеграфу" юрист Александр Золотухин.

"Юридические последствия порождают индивидуальные правовые акты, распоряжения ТЦК и СП и уведомление конкретного военнообязанного о необходимости явиться", – добавляет "Телеграфу" адвокат Дмитрий Бузанов.

Индивидуальные распоряжения регламентированы законодательством не зря, ведь повестка одна на всех выглядит нелогично и даже вредно.

"В один момент ТЦК не нужны сразу все военнообязанные. Нужна определенная категория, для определенных родов войск. Поэтому прибывать всем сразу не логично. Например, если на Оболони в один день в ТЦК прибудут 10 тысяч человек, а может и больше, то военкомат с таким количеством людей не справится. Поэтому и существуют персональные повестки", — резюмирует Александр Золотухин.

По мнению экспертов, дополнительное оповещение в виде общих приказов ТЦК имеет большее психологическое влияние.

"Такие приказы военкоматы просят ОСМД и ЖЭКи развешивать на досках объявлений, вместо того, чтобы последние разнесли поквартирно повестки. Но на меня такая работа одинакова, в плане расходования человеческих ресурсов. Распечатать всем сообщения и разложить в почтовые ящики, где все равно лежат квитанции от коммунальных служб, было бы эффективнее. Там уже персонально будет указан ФИО. Да, вручено не под расписку, но и это объявление — в никуда", — резюмировал Дмитрий Бузанов.

Больше читайте в публикации на сайте "Телеграмм": "Военкоматы выдают массовые "повестки": что они означают и какая ответственность за неявку" .

Ранее "Телеграф" писал о том, что всего существует четыре вида повесток. Каждую из них военнообязанным мужчинам вручают в разных случаях.