Літній призов в Україні: що буде, якщо ігнорувати "загальну повістку"

Персональні виклики ніхто не скасовував

"Загальні повістки" від територіальних центрів комплектування (колишні військомати), які нещодавно схвилювали українців, не є замінниками персонального виклику, а відтак — не мають такої ж юридичної сили.

Про це йдеться у публікацї на сайті "Телеграф".

Так, в статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" сказано, що під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти ТЦК у строки, вказані в отриманих ними документах: мобілізаційних розпорядженнях, повістках. А загальне оповіщення не є ні мобілізаційним розпорядженням, ні персональною повісткою.

За словами правників, персональний виклик ніхто не скасовував.

"Якщо йде мова про виклик конкретної людини, то цьому має передувати розпорядження військового комісара – начальника ТЦК, про те, що конкретна особа викликається з конкретної причини: для уточнення облікових даних, проходження медогляду чи мобілізації. Тільки після цього, у особи виникає обов’язок, щоб прибути до ТЦК та виконати це розпорядження. Загальне оголошення не створює правових обов’язків та наслідків. Так, є конституційний обов’язок чоловіка захищати державу, але щоб створити юридичні наслідки для конкретної особи стосовно її неприбуття до ТЦК, має бути персональне повідомлення", – пояснює "Телеграфу" юрист Олександр Золотухін.

"Юридичні наслідки породжують індивідуальні правові акти, розпорядження ТЦК та СП і сповіщення конкретного військовозобов'язаного про необхідність з'явитися", – додає "Телеграфу" адвокат Дмитро Бузанов.

Індивідуальні розпорядження регламентовані законодавством не дарма, адже "повістка" одна на всіх виглядає нелогічно і навіть шкідливо.

"В один момент ТЦК не потрібні одразу всі військовозобов’язані. Потрібна певна категорія, для певних родів військ. Тому прибувати всім одразу не є логічно. Наприклад, якщо на Оболоні в один день до ТЦК прибудуть 10 тисяч чоловік, а може й більше, то військкомат з такою кількістю людей не впорається. Тому й існують персональні повістки", – резюмує Олександр Золотухін.

На думку експертів, додаткове оповіщення у вигляді загальних наказів ТЦК має на меті більше психологічний вплив.

"Такі накази військкомати просять ОСББ та ЖЕКи розвішувати на дошках оголошень, замість того, щоб останні рознесли поквартирно повістки. Та на мене така робота однакова, у плані витрати людських ресурсів. Роздрукувати всім повідомлення і розкласти в поштові скриньки, де все одно лежать квитанції від комунальних служб, було б ефективніше. Там уже персонально буде вказано ПІБ. Так, вручено не під розписку, але ж і це оголошення – в нікуди", – резюмував Дмитро Бузанов.

Більше читайте в публікації на сайті "Телеграм": "Військкомати видають масові "повістки": що вони означають і яка відповідальність за неявку".

Раніше "Телеграф" писав про те, що всього існує чотири види повісток. Кожну з них військовозобов’язаним чоловікам вручають у різних випадках.