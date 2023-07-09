"Це все радянська спадщина": в Україні можуть скасувати призов та змінити роботу військкоматів

Міноборони має намір змінювати підхід та робити професійну армію

В Україні після закінчення повномасштабної війни планують змінювати роботу військкоматів. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають перетворитися на сучасні ЦНАПи. Водночас потрібно скасовувати призов та робити професійну армію в країні.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

"Система мобілізації, система резерву, центри комплектації, колишні "військкомати" – це все "радянська спадщина", яку потрібно принципово змінювати, робити інший підхід, максимальна цифровізація. Умовно кажучи, військкомати мають стати ЦНАПами", — сказав він.

На думку міністра, українці перестануть боятися центрів комплектації, коли їхня робота стане цілком зрозумілою для людей.

"Нам треба змінювати підхід, потрібно скасовувати призов, робити професійну армію, але робити зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни, на випадок вторгнення. Це означає, що головним нашим капіталом є люди й з ними потрібно працювати", — додав Резніков.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Міністерстві оборони відреагували на випадки негідної поведінки працівників ТЦК щодо громадян. У зв’язку з цим було ухвалено рішення про проведення перевірки роботи ТЦК та СП у всіх регіонах України.